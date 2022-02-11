إعادة افتتاح المسرح الروماني بصبراتة بعد الانتهاء من ترميمه

أعلنت وزارة الحكم المحلي عن إعادة افتتاح المسرح الروماني الأثري بمدينة صبراتة بعد الانتهاء من عمليات ترميمه.

وكان الموقع الأثري الذي أدرج في قائمة اليونيسكو للتراث العالمي عام 1982 قد تعرض لتدمير كبير بسبب الاشتباكات التي شهدتها البلاد عام 2016.

وأشار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في بيان له إلى أن عمليات الترميم جاءت بدعم من الاتحاد الأوروبي، إذ شملت أعمال الترميم إعادة تأهيل مكاتب الخدمة لإدارة الآثار وإعادة تأهيل المسرح الروماني، بالإضافة لتحسين وصيانة ثلاث بوابات للمداخل وتركيب إنارة للشوارع تعمل بالطاقة الشمسية.

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