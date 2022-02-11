في إشارة لمباركتها التوافق بين مجلسي النواب والدولة.. الأمم المتحدة: ندعو إلى مواصلة ضمان اتخاذ القرارات بطريقة توافقية

قال المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، اليوم الجمعة، أن “الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غويتيرش تابع عن كثب الوضع في ليبيا حيث أُحيط علماً بالتصويت الذي جرى يوم الخميس، 10 فبراير، في مجلس النواب بالتشاور مع مجلس الدولة الاستشاري لاعتماد التعديل الدستوري الذي يرسم مساراً لعملية مراجعة مشروع الدستور لعام 2017 وللعملية الانتخابية، كما أُحيط علماً بتصويت مجلس النواب لتعيين فتحي باشاغا رئيس وزراء جديد”.
ودعا الأمين العام، بحسب البيان الصادر عن البعثة الأممية، جميع الأطراف والمؤسسات إلى مواصلة ضمان أن يتم اتخاذ مثل هذه القرارات الحاسمة بطريقة شفافة وتوافقية.
كما دعا الأمين العام “جميع الأطراف إلى الاستمرار في المحافظة على الاستقرار في ليبيا كأولوية أولى”، مذكراً “جميع المؤسسات بالهدف الأساسي المتمثل في إجراء الانتخابات الوطنية في أسرع وقت ممكن من أجل ضمان احترام الإرادة السياسية لـ 2.8 مليون مواطن ليبي سجلوا للتصويت”.
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