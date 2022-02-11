دومة: فبراير تتوحد وتضع أحد كبار ثوارها لقيادة المرحلة

أشاد عضو مجلس النواب مصباح دومة بتكليف البرلمان فتحي باشاغا بتشكيل حكومة جديدة.

وقال دومة في تغريدة عبر “توينر” إن “ثورة فبراير بعد صراعها 7 سنوات تتوحد وتضع أحد كبار ثوارها لقيادة المرحلة بإرادة محلية دون تدخل أجنبي”.

يشار إلى أن مجلس النواب كلف أمس الخميس فتحي باشاغا رئيسا للوزراء، على أن يعرض تشكيل حكومته في مدة 15 يوما، وخلال الجلسة ، عمّم رئيس مجلس النواب عقيلة صالح رسالة من مجلس الدولة لتزكية المرشح فتحي باشاغا لرئاسة الحكومة، وقال: أُبلغت بأن المرشح خالد البيباص سينسحب من الترشح لرئاسة الحكومة.

وتداول نشطاء على صفحات التواصل الاجتماعي، ومواقع وقنوات فضائية ما قيل أنها تزكيات مجلس الدولة لباشاغا، وهي قوائم تحمل أسماء 52 عضوا من مجلس الدولة، ممهورة بتوقيعاتهم.

بدوره، أعلن اللواء أحمد المسماري الناطق باسم الجيش الوطني الليبي، عن ترحيب القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية بتكليف باشاغا بتشكيل حكومة جديدة.

وعلى أثر ذلك أيدت أحزاب وتكتلات سياسية تكليف باشاغا برئاسة الحكومة، الذي قال لدى وصوله مساء الخميس، إلى مطار معيتيقة في طرابلس، إن حكومته ستعمل على إجراء الانتخابات المنتظرة، وتثبيت المصالحة الوطنية.