ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

11 February, 2022

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس ،جميع الأطراف والمؤسسات في ليبيا ،إلى مواصلة اتخاذ مثل هذه القرارات الحاسمة بطريقة شفافة وتوافقية.

كما دعا جميع الأطراف إلى الاستمرار في المحافظة على الاستقرار في ليبيا كأولوية أولى. ويذكّر جميع المؤسسات بالهدف الأساسي المتمثل في إجراء الانتخابات الوطنية في أسرع وقت ممكن من أجل ضمان احترام الإرادة السياسية لـ 2.8 مليون مواطن ليبي سجلوا للتصويت.

وقال بيان منسوب للأمين العام ،إنه يتابع عن كثب الوضع في ليبيا. وقد أُحيط علماً بالتصويت الذي جرى يوم الخميس، 10 شباط/ فبراير، في مجلس النواب بالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة لاعتماد التعديل الدستوري الذي يرسم مساراً لعملية مراجعة مشروع الدستور لعام 2017 وللعملية الانتخابية. كما أُحيط علماً بتصويت مجلس النواب لتعيين رئيس وزراء جديد.