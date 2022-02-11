ليبيا تسجل 3,345 إصابة جديدة بفيروس كورونا

العنوان-طرابلس

سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الخميس، 3,345 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بعد تحليل 10,164 عينة.

ووفقا لبيان المركز؛ سُجّل شفاء 3,154 حالة ،إلى جانب تسجيل ست حالات وفاة على مستوى البلاد. خمس منها بالمنطقة الغربية، و حالة واحدة بالمنطقة الشرقية. فيما لم تسجل أي حالات وفاة بالمنطقة الجنوبية.

ولفت المركز إلى أن النسبة المئوية للحالات المصابة بلغت 33 %. بينما بلغ إجمالي الإصابات التراكمية 466,666. منها 47,683 حالة نشطة من بينها 127 حالة حرجة. إضافة إلى تعافي 412,870 حالة، ووفاة 6,113 حالة.

وبلغ عدد من تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا 2,090,065 شخصًا، وتلقى 1,041,791 الجرعة الثانية. بينما تلقى 41,802 شخصًا الجرعة التعزيزية الثالثة. ليكون إجمالي عدد جرعات التطعيم الممنوحة 3,173,658 جرعة.