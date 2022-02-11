عبد الهادي الحويج: حكومة “باشاغا” ستكون آخر حكومة انتقالية في ليبيا

استبعد عبد الهادي الحويج وزير الخارجية الليبي السابق، احتمال وجود حكومتين في وقت واحد في البلاد، كما استبعد احتمال اندلاع حروب أو صراعات، واصفاً الحكومة التي يتوقع أن يُشكّلها رئيس الحكومة المُسمى من مجلس النواب “فتحي باشاغا”، بأنها حكومة جاءت بإرادة ليبية دون أي تدخل خارجي.

وأضاف الحويج في حوار مع موقع “القاهرة 24” المصري، أن الحكومة الجديدة تواجه تحدياً في الوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وفقًا لخارطة الطريق التي أقرها مجلس النواب، كحد أقصى خلال 14 شهرًا من تاريخ تسلم الحكومة الجديدة لمهام عملها، بالإضافة إلى أن الوصول إلى مصالحة شاملة بات مطلبًا لجميع الليبيين.

وتوقّع الحويج أن تكون حكومة باشاغا آخر حكومة انتقالية في تاريخ ليبيا، وأن تنجح في إيصال الليبيين إلى الانتخابات الليبية المرتقبة، وإلى الدستور الشامل، والمؤسسات المستقرة، وإنهاء جميع المراحل الانتقالية والظروف الاستثنائية التي تمر بها ليبيا، خاصة السجون السياسية والسجون السرية والمجموعات المسلحة وفوضى السلاح والإرهاب والهجرة غير القانونية.

وأكد الحويج أن المشكلات الأساسية التي تواجه الحكومة الليبية الجديدة تتمثل في وجود المليشيات والمرتزقة على الأراضي الليبية، مضيفاً أن تفكيك تلك المليشيات وإنهاءها يحتاج إلى حوار ومراجعات وبناء الثقة وإقناع من يحملون السلاح بالعودة إلى المربع الأول والعودة إلى التعليم والتنمية، والعمل على كل ما يُسهم في تنمية البلاد.

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