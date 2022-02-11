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أوحيدة: الدعوة لدعم حكومة باشاغا وتمكين خبراء من إعادة صياغة الدستور سيقودنا إلى المصالحة الوطنية

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

قال عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة إن ما حققه البرلمان أمس الخميس يؤكد أن ليبيا دخلت مرحلة التوافقات الكبرى التي تعتمد على مصالح الليبيين أنفسهم، وليس مصالح الجهات الإقليمية والدولية وما تريده من ليبيا.

أوحيدة وفي مداخلة له عبر برنامج “المسائية” الذي بث على قناة “الجزيرة” القطرية أضاف: “الدعوة لدعم حكومة فتحي باشاغا وتمكين الخبراء الليبيين من إعادة صياغة مسودة الدستور ستقودنا إلى المصالحة الوطنية الشاملة بين جميع القوى والأطياف السياسية الليبية.

وشدد أوحيدة على أن هذا الاختراق الجديد يجب أن يقود إلى تجاوز خلافات وحروب الماضي والاعتراف بالمستقبل وحق الليبيين جميعهم في مستقبل مختلف.

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قناة ليبيا الحدث

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