السيسي: مهتمون بدعم الاستقرار والحفاظ على المؤسسات الليبية

توافق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مع رئيسة الوزراء التونسية نجلاء بودن على تكثيف التنسيق المشترك في دعم جهود الاستقرار في ليبيا والحفاظ على مؤسساتها.

وقالت الرئاسة المصرية في بيان طالعته “الساعة 24” إن السيسي وبودن التقيا في مدينة بريست الفرنسية، على هامش مؤتمر “محيط واحد”، وأكدت رئيسة الوزراء التونسية اعتزاز بلادها بالروابط المتينة والممتدة التي تجمع بين الدولتين على المستويين الرسمي والشعبي.

وشددت بودن على حرص الجانب التونسي على استمرار وتيرة التشاور والتنسيق الدوري والمكثف مع مصر، حول القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك، وذلك في مواجهة مختلف التحديات التي تتعرض لها المنطقة في الوقت الراهن، معربةً عن التقدير لجهود مصر الداعمة للشأن التونسي ودورها الحيوي في صون الأمن والاستقرار الإقليميين.