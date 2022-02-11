تحالف القوى الوطنية يرحب بتوافق مجلسي النواب والدولة في الملفين الدستوري والتنفيذي

أعلن حزب تحالف القوى الوطنية، الجمعة، ترحيبه بتوافق مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة «في الملفين الدستوري والتنفيذي وما نتج عنه من تسمية فتحي باشاغا كرئيس للوزراء».

وقال التحالف في بيان إنه «يتابع مجريات العملية السياسية وما واجهها من انسداد سياسي وفشل تنفيذ الانتخابات الوطنية التي تعبر عن إرادة 2.5 مليون ناخب» ما حتم عليه العمل على بذل الجهود طيلة الفترة الماضية لمحاولة تجسير الهوة وزرع الثقة بين الأطراف الليبية وحثهم على التوافق وإعلاء المصلحة الوطنية في هذه اللحظات الصعبة من عمر الوطن».

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وطالب تحالف القوى الوطنية مجلسي النواب والدولة بضرورة «التوافق في بقية مسارات الخارطة واستكمال الجهود وبلورتها في مشروع وطني يضمن تحقيق الاستقرار المنشود» وكذلك «التوافق على برنامج حكومي بجدول زمني محدد وواضح يضع أسس بناء الدولة ويزيل العراقيل والمعوقات التي تحول دون ذلك للوصول لانتخابات حرة ونزيهة والعبور الآمن لما بعد مرحلة الانتخابات».

وكلف مجلس النواب خلال جلسته التي عقدها، أمس الخميس، فتحي باشاغا تشكيل حكومة جديدة في غضون 15 يوما، بعدما صوت المجلس «بالإجماع» على اختياره للمهمة، بحسب ما أعلن الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق.