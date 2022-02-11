غوتيريش: الاستقرار الليبي هو الأولوية التي يجب العمل عليها

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إنه قد أحيط علماً بالتصويت الأخير لمجلس النواب، داعياً جميع المؤسسات والأطراف الليبية إلى مواصلة ضمان أن يتم اتخاذ مثل هذه القرارات الحاسمة بطريقة شفافة وتوافقية، ومضيفاً أن الاستقرار في ليبيا يجب أن يكون أولوية قصوى.

وذكّر غوتيريش في بيان منسوب له ونشره حساب البعثة الأممية في ليبيا على تويتر، جميع المؤسسات بالهدف الأساسي المتمثل في إجراء الانتخابات الوطنية في أسرع ما يمكن، من أجل ضمان احترام الإرادة السياسية لـ 2.8 مليون مواطن ليبي سجلوا للتصويت.

جدير بالذكر أن الأمم المتحدة قد أعلنت في مؤتمر صحفي يوم أمس على لسان ستيفان دوجاريك، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، مواصلة اعترافها بحكومة الوحدة التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، باعتبارها الحكومة التي تم تكليفها بإيصال البلاد إلى الانتخابات، حسب تعبير دوجاريك.

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