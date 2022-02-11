أبو الغيط: الجامعة قلقة إزاء التطورات الأخيرة في ليبيا

العنوان-القاهرة

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن الجامعة قلقة إزاء بعض التطورات الأخيرة التي تشهدها ليبيا، والتي من شأنها أن تعيد حالة الاستقطاب التي عصفت بالبلاد في السنوات الأخيرة.

وفي تصريحات صحفية قال أبو الغيط: “نعول علي وجود قيادات ليبية علي الساحة السياسية تعي جيدا المصلحة العليا لليبيا وتضعها فوق أي اعتبار ضيق”، لافتا إلى أن تلك القيادات يجب أن تقود إلي توافق الليبيين على عملية سياسية شاملة تفضي إلى إجراء انتخابات وطنية تجدد شرعية المؤسسات.

وشدد أبو الغيط على أهمية عدم تعريض حالة الاستقرار التي تعيشها البلاد منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار قبل أكثر من عام، للخطر.

وأمل أبو الغيط الوصول إلى موقف وطني يتوافق على أسس ومسار لدعم عملية سياسية تنفيذا لتعهدات القوى الدولية والإقليمية خلال المؤتمرات الدولية السابقة.

وأكد أبو الغيط أن موقف الجامعة العربية قائم على دعم ومساندة أي جهد مخلص من شأنه تحقيق التوافقات الليبية المطلوبة بعيدا عن التدخلات الخارجية.

وذكر أبو الغيط بأهمية الشروع في إخراج كل أشكال الوجود العسكري الأجنبي من الأراضي الليبية، وجعل السلاح بيد السلطة الرسمية وحدها في البلاد.