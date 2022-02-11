بلدية بنغازي تعلن تأييدها لحكومة باشاغا

أعلنت بلدية بنغازي دعمها للحكومة الجديدة برئاسة فتحي باشاغا، مؤكدةً على دعمها أيضاً لما جاء في جلسات مجلس النواب بشأن وضع خارطة طريق للخروج من الأزمة، وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في الموعد المُحدد بعد أربعة عشر شهراً من تاريخه.

واعتبرت بلدية بنغازي في بيان لها أن ما حدث هو “استكمال لملف المُصالحة الوطنية، ودرء للخلاف والفُرقة والتشتت وتكثيف الجهود للنهوض بالوطن لأجل توحيد الصف والكلمة”.

وحمّلت البلدية -عبر بيانها- المجتمع الدولي وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مسؤوليتها حيال احترام تعهدهما للشعب الليبي، وعدم التدخل في الشأن الداخلي، محذرةً كل من “يسعى لخلق الفتنة في الوطن بأن الشعب الليبي لن يقف مكتوف الأيدي”.

وتجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب صوّت أمس الخميس بالإجماع، مع تزكيات أعضاء المجلس الأعلى للدولة، على تكليف فتحي باشاغا رئيساً للحكومة الجديدة التي ستتسلم مهامها قريباً، وسط ترحيب داخلي واتفاقات، في حين واصلت الأمم المتحدة اعترافها بشرعية حكومة الدبيبة.

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