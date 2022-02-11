غوتيريش يعلق على اختيار باشاغا رئيسا للحكومة الليبية الجديدة

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دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الجمعة، جميع الأطراف والمؤسسات الليبية إلى مواصلة ضمان أن يتم اتخاذ القرارات الحاسمة في ليبيا بطريقة شفافة وتوافقية.

جاء ذلك، في بيان للمتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، على خلفية التصويت. الذي جرى يوم الخميس، في مجلس النواب بالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة لاعتماد التعديل الدستوري للعملية الانتخابية وتعيين رئيس وزراء جديد.

غوتيريش يدعو للمحافظة على الاستقرار

وأوضح أن الأمين العام أُحيط علماً بالتصويت الذي جرى الخميس، 10 فبراير في مجلس النواب بالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة لاعتماد التعديل الدستوري. الذي يرسم مساراً لعملية مراجعة مشروع الدستور لعام 2017 وللعملية الانتخابية، وبتصويت مجلس النواب لتعيين رئيس وزراء جديد.

كما دعا غوتيريش، جميع الأطراف إلى الاستمرار في المحافظة. على الاستقرار في ليبيا كأولوية أولى. وذكّر جميع المؤسسات بالهدف الأساسي المتمثل في إجراء الانتخابات الوطنية في أسرع وقت ممكن. من أجل ضمان احترام الإرادة السياسية لـ 2.8 مليون مواطن ليبي سجلوا للتصويت.

باشاغا رئيسا للحكومة الجديدة

وأعلن مجلس النواب الليبي، الخميس، أنه اختار بالإجماع وزير الداخلية السابق بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، رئيسا جديدا للحكومة خلفا لعبد الحميد الدبيبة.

كما صوت المجلس بأغلبية على “اعتماد التعديل الدستوري الثاني عشر وتضمينه بشكل رسمي في الإعلان الدستوري”.

وقال المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، إن مجلس النواب صوت على اختيار فتحي باشاغا رئيسا جديدا للحكومة.

تمسك الدبيبة بالسلطة

ويتمسك عبد الحميد الدبيبة بالاستمرار في رئاسة الحكومة استنادا إلى أن ملتقى الحوار السياسي حدد مدة عمل السلطة التنفيذية الانتقالية بـ18 شهرا تمتد حتى يونيو 2022.

وقال الدبيبة، في تصريحات صحفية إنه مازال يمارس عمله. وفقا للمدد الزمنية المنصوص عليها في خارطة الطريق المعتمدة من قبل ملتقى الحوار. واعتبر الدبيبة، أن المجلس الرئاسي هو من يحق له تغيير حكومة الوحدة الوطنية وفقا لخارطة الطريق في جنيف.

كما أضاف، أن “من واجبي أن أسلم السلطة لجهة منتخبة من الشعب الليبي ومازلت ملتزما بذلك”.