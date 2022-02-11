المجلس البلدي سرت: نؤيد وندعم اختيار حكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا

اقترح المجلس البلدي سرت، اليوم الجمعة أن يتم منح الثقة للحكومة الجديدة بمدينة سرت لما لها من دور تاريخي في توحيد الصف.

المجلس، وفي بيان له طالعته قناتنا، قال: “في الوقت الذي نشيد فيه الى ما خلصت اليه جلسة مجلس النواب المنعقدة في مدينة سرت بتاريخ 10 مارس 2021م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية التي توسمنا فيها الخير تجاه ليبيا عامة ومدينة سرت خاصة ولكن للأسف الشديد لم تكن في مستوى مما يصبو اليه أهالي وأبناء مدينة سرت من طموح لرفع عنهم وايمانا منا بأن ليبية وحدة واحدة واستكمالا لملف المصالحة الوطنية ودرء باب الخلاف والفرقة والشتات وتكثيف الجهود لرقي بالوطن وتوحيد الصف والكلمة و على ما سبق فأننا نؤيد وندعم ما تم في جلسة مجلس النواب المنعقدة في يوم الخميس بتاريخ 10/2/2022 بشأن اختيار حكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا”.

وتابع: “وكما نأمل أن تكون هدة الحكومة ليبية بدون أجندات خارجية وبرعاية مجلسي النواب والدولة ونقترح عليكم بأن يتم منحها الثقة من مدينة سرت لما لها من دور تاريخي في توحيد صف الليبيين”.