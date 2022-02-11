العباني: المجلس الرئاسي مستمر في مهامه

أكد عضو مجلس النواب محمد العباني أن فتحي باشاغا سيقدم تشكيلته الوزارية إلى البرلمان في غضون أسبوعين للتصويت عليها، متوقعًا أن تكون حكومة محاصصة لإرضاء عدد من النواب.

وأكد العباني في تصريحات خاصة لصحيفة”الاتحاد” اليوم الجمعة، أن المجلس الرئاسي مستمر في أداء مهامه خلال الفترة المقبلة؛ لأن المستهدف من التغيير هو حكومة الوحدة.

يشار إلى أن مجلس النواب كلف أمس الخميس فتحي باشاغا رئيسا للوزراء، وأعلن اللواء أحمد المسماري الناطق باسم الجيش الوطني الليبي، عن ترحيب القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية بتكليف باشاغا بتشكيل حكومة جديدة.

وعلى أثر ذلك أيدت أحزاب وتكتلات سياسية تكليف باشاغا برئاسة الحكومة، الذي قال لدى وصوله مساء الخميس، إلى مطار معيتيقة في طرابلس، إن حكومته ستعمل على إجراء الانتخابات المنتظرة، وتثبيت المصالحة الوطنية.