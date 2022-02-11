ليبيا على طاولة مباحثات السيسي وماكرون في فرنسا

ثمّن الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون” الدور المصري لصون المؤسسات الوطنية الليبية، وتعزيز مسار التسوية السياسية للأزمة، واصفاً هذا الدور بأنه “محل تقدير من قبل المجتمع الدولي بأسره”.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيسين المصري والفرنسي، اليوم الجمعة، في مدينة “بريست”.

وبحث الطرفان في اللقاء التطورات المتعلقة بعدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصةً مستجدات الأوضاع في ليبيا.

جدير بالذكر أن مصر عبّرت ومن خلال بيان لخارجيتها يوم أمس، عن دعمها لقرارات النواب الأخيرة بتسمية فتحي باشاغا رئيساً جديداً للحكومة في ليبيا.

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