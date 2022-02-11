السفارة الأمريكية في ليبيا: نؤيد دعوة الأمم المتحدة بشأن توافق الآراء بخصوص الانتخابات في ليبيا

أعلنت السفارة الأمريكية في ليبيا، اليوم الجمعة عبر حسابها في تويتر، تأييدها دعوة الأمم المتحدة بشأن توافق الآراء بخصوص الانتخابات في ليبيا.

وجاء ذلك تعليقا على ما قاله المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، اليوم الجمعة، بأن “الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غويتيرش تابع عن كثب الوضع في ليبيا حيث أُحيط علماً بالتصويت الذي جرى يوم الخميس، 10 فبراير، في مجلس النواب بالتشاور مع مجلس الدولة الاستشاري لاعتماد التعديل الدستوري الذي يرسم مساراً لعملية مراجعة مشروع الدستور لعام 2017 وللعملية الانتخابية، كما أُحيط علماً بتصويت مجلس النواب لتعيين فتحي باشاغا رئيس وزراء جديد”.