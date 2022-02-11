مظاهرات في طرابلس ضد مجلسي “النواب” و”الدولة” ودعماً لحكومة الدبيبة

تظاهر عدد من أنصار حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة في ميدان الشهداء بطرابلس، تعبيراً عن دعمهم لاستمرار حكومة الدبيبة في ممارسة مهامها، ورفضاً لقرارات مجلس النواب الأخيرة والمتعلقة بمنح الثقة لفتحي باشاغا من أجل تشكيل حكومة جديدة خلال أسبوعين.

ورفع المتظاهرون لافتات تطالب بإسقاط مجلسَيْ النواب والدولة، وتدعو للإبقاء على حكومة الدبيبة وترفض تشكيل حكومة من قبل باشاغا.

وسبق أن تداولت بعض المواقع معلومات حول اندلاع اشتباكات مسلحة بين أنصار باشاغا وأنصار الدبيبة، وهو ما نفاه عضو المجلس الأعلى للدولة بليبيا سعد بن شرادة، فيما لم تصدر أي تصريحات حكومية حول الأنباء المتداولة.

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