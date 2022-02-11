السيسي وماكرون يبحثان مستجدات الأوضاع في ليبيا – أخبار ليبيا 24 – الأخبار

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بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يبحث في مدينة بريست الفرنسية مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، مستجدات الأوضاع في ليبيا

وأشاد ماكرون يشيد بالجهود المصرية لصون المؤسسات الوطنية الليبية وتعزيز مسار التسوية السياسية للأزمة.

وأكد الطرفان على تضافر الجهود المشتركة بين الجانبين لمساعدة الليبيين على استعادة الأمن والاستقرار بالبلاد. خاصة من خلال خروج القوات المرتزقة والأجنبية.

وفي سياق ليس ببعيد دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الجمعة، جميع الأطراف والمؤسسات الليبية إلى مواصلة ضمان أن يتم اتخاذ القرارات الحاسمة في ليبيا بطريقة شفافة وتوافقية.

جاء ذلك، في بيان للمتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، على خلفية التصويت. الذي جرى يوم الخميس، في مجلس النواب بالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة لاعتماد التعديل الدستوري للعملية الانتخابية وتعيين رئيس وزراء جديد.

وأوضح أن الأمين العام أُحيط علماً بالتصويت الذي جرى الخميس، 10 فبراير في مجلس النواب بالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة لاعتماد التعديل الدستوري. الذي يرسم مساراً لعملية مراجعة مشروع الدستور لعام 2017 وللعملية الانتخابية، وبتصويت مجلس النواب لتعيين رئيس وزراء جديد.

كما دعا غوتيريش، جميع الأطراف إلى الاستمرار في المحافظة. على الاستقرار في ليبيا كأولوية أولى. وذكّر جميع المؤسسات بالهدف الأساسي المتمثل في إجراء الانتخابات الوطنية في أسرع وقت ممكن. من أجل ضمان احترام الإرادة السياسية لـ 2.8 مليون مواطن ليبي سجلوا للتصويت.