ليبيا الان

الفرجاني لـ”الصلابي”: كفاك عبثاً من تحت الطاولة

تم النشر منذُ 3 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

هاجمت سميرة الفرجاني وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة “الإنقاذ” المنبثقة عن انقلاب فجر ليبيا، القيادي الإخواني علي الصلابي، موجهة له رسالة عبر حسابها بفيسبوك.

قالت الفرجاني: “آل الصلابي وعلي الصلابي علي وجه الخصوص.. أنت لست وصي علي ليبيا ولا علي فبراير فكفاك عبث من تحت الطاولة لربما أغلب الليبين لايعلمون أنك احد اقطاب حكومة الظل التي عبثت بفبراير طيلك السنوات الماضية”.

أضافت قائلة: “وأنتم آل الصلابي من ضيعتم سرايا الدفاع وثوار بنغازي.. والآن ماذا تريدون من طرابلس؟ أعتقد آن الأوان لتتوقفوا عن هذا العبث.. ولن أوضح آكثر من ذلك” وفق تعبيرها.

الوسوم

«أبو الغيط» يحذّر من التدخلات غير العربية في النزاعات بليبيا واليمن

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك