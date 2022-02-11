الفرجاني لـ”الصلابي”: كفاك عبثاً من تحت الطاولة

هاجمت سميرة الفرجاني وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة “الإنقاذ” المنبثقة عن انقلاب فجر ليبيا، القيادي الإخواني علي الصلابي، موجهة له رسالة عبر حسابها بفيسبوك.

قالت الفرجاني: “آل الصلابي وعلي الصلابي علي وجه الخصوص.. أنت لست وصي علي ليبيا ولا علي فبراير فكفاك عبث من تحت الطاولة لربما أغلب الليبين لايعلمون أنك احد اقطاب حكومة الظل التي عبثت بفبراير طيلك السنوات الماضية”.

أضافت قائلة: “وأنتم آل الصلابي من ضيعتم سرايا الدفاع وثوار بنغازي.. والآن ماذا تريدون من طرابلس؟ أعتقد آن الأوان لتتوقفوا عن هذا العبث.. ولن أوضح آكثر من ذلك” وفق تعبيرها.