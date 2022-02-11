جهات عدة تنعى أبودبوس – بوابة أفريقيا الإخبارية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

11 February, 2022

نعى ديوان وزارة الثقافة والتنمية المعرفية بالمنطقة الشرقية الدكتور رجب بودبوس الذي وافته المنية فجر اليوم الجمعة

وجاء في نص النعي: ﻏﻴﺐ ﺍﻟﻤﻮﺕ اليوم الجمعة 11 فبراير 2022 ﻣﻴﻼﺩﻱ المفكر والفيلسوف الليبي العربي القومي الأستاذ الدكتور رجب بودبوس الذي إنتقل الي رحمه الله بعد رحلة طويلة من العطاء الفكري للأمة العربية ولد الراحل في منطقة خريبيش بمدينة بنغازي عام 1941، حفظ القرآن الكريم كاملاً بجامع الحداد الواقع ما بين سوق الجريد وسوق الظلام بمدينة بنغازي.

وجاء في نص النعي : يعتبر المفكر رجب ابودبوس من أبرز وأشهر المفكرين والأكاديميين الليبيين ، حاصل على ليسانس فلسفة من الجامعة الليبية بنغازي 1969وتحصل على درجة الماجستير من فرنسا جامعة أيكسنبروفانس بعنوان التخيل 1973م و دبلوم دراسات معمقة من فرنسا جامعة أيكسنبروفانس عن بحوث بعنوان أنطولوجيا الحرية 1976 و درجة الدكتوراه من فرنسا جامعة أيكسنبروفانس عن رسالة بعنوان الحرية 1977 شغل عددا من الوظائف من بينها:

رئيس قسم الفلسفة جامعة قاريونس 1977

أمين اللجنة الشعبية للبحث العلمي جامعة قاريونس 1984

أمين اللجنة الشعبية للشئون العلمية جامعة قاريونس 1985

أمين مركز العلوم الإنسانية 1986

أمين اللجنة الشعبية للإعلام ووالثقافة.

لديه عشرات المؤلفات من بينها :

في المنفى (رواية)

-ثلاثي المثالية 1976

كما له عدد من الترجمات الكثيرة. .

ﻧﺴﺄﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻥ ﻳﻐﻔﺮ ﻟﻪ ﻭﻳﺮﺣﻤﻪ ﻭﻳﺴﻜﻨﻪ ﻓﺴﻴﺢ ﺟﻨﺎﺗﻪ ﻭﻳﻠﻬﻢ أﻫﻟﻪ جميل ﺍﻟﺼﺒﺮ ﻭﺍﻟﺴﻠﻮﺍﻥ ﻧﺴﺎﻝ ﺍﻟﻠﻪ

ونعى الأستاذ الدكتور مهدي أمبيرش الدكتور رجب أبودبوس

وقال في نص النعي «فجعنا اليوم بخبر وفاة مفكر كبير ورجل زاهد كان رمزا من رموز التفكيرالفلسفى العالمى.بروفسور رجب ابودبوس رهين المحليين..لانه عالم كبير ووطنى ملتزم تم اعتقاله واهانته وخرج من المعتقل وقد فقد بصره لم يتصل به أحد طوال سنوات عشر ولم اي مسؤول فى علاجه اوحتى السؤال عن أحواله.رحمك الله اخى رحب قدرك أن فى بلد قاحلة ليس من الثقافة والفكر فحسب بل من كل القيم والوفاء لا يحرك الكثير منها سوى الحقد والكراهية التى عفا الله منها المخلوقات الادنى…عزاؤنا انهم سيذهبون ولن يسمع الناس لهم رمزا انا انت ايها الاستاذ الكبير فستبقى ما بقي طلاب العلم والثقافة والفكر متبعا قرأ يتهاون من معينه..رحم الله اختنا رجب وعوض الوطن فيه خيرا والهم اهله ورفاقه وتلاميذه وأحبابه جميل الصبر والاحتساب.انا لله وانا اليه راجعون ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم».

وقال المجلس الاجتماعي لقبيلة القذاذفه أنه ينعى لكافة الشعب الليبي وفاة الفيلسوف الوطني المناضل رجب مفتاح ابودبوس.. الذي يشهد له الجميع أنه وقف الموقف الصحيح من المؤامرة التي حيكت ضد الوطن.. ودفع خمس سنوات من عمره المتقدم في زنازين الظلم.. ليخرج فاقد البصر ثمناً لمواقفه الوطنية .. عزاؤنا فيه ما ترك من مواقف وطنية ومؤلفات أدبية تزخر بالعلم والمعرفة.

وبدوره نعى المركز العالمي لدراسات وأبحاث الكتاب الأخضر الأستاذ الدكتور رجب ابودبوس، الذي فقدت ليبيا والأمة العربية بوفاته مفكرا كبيرا ومبدعا متميزا وفيلسوفا متمكنا.