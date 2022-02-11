الداخلية تحظر بيع أسطوانات الغاز للباعة المتجولين وتحذر المخالفين

العنوان – بنغازي

أعلن وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية حظر بيع أي أسطوانة غاز طهي لأصحاب السيارات والباعة المتجوّلين.

وذكر مكتب الإعلام الأمني أنه تم التشديد على أن يقتصر بيع أسطوانات الغاز داخل المُستودعات المُعتمدة فقط وبالسعر المحدد من قبل شركة البريقة للنفط والغاز.

وحذر مكتب الإعلام الأمني من يُخالف ذلك يُعرّض نفسه للمُساءلة القانونية ومُصادرة مركبته التي يستخدمها لهذا الغرض.

وأكد مكتب الإعلام الأمني أنه سيُغلق أي مستودع يُساهم في بيع الأسطوانات بطرق غير قانونية ماتسبب في ارتفاع أسعارها.

وشدد المكتب على جميع مُديريات الأمن والأجهزة والأقسام التابعة لوزارة الداخلية تنفيذ التعليمات الصادرة واتخاذ كل ما يلزم بالخصوص.

يشار إلى أنه تم استغلال حاجة المواطن لغاز الطهي وبيعه بطرق غير قانونية وبسعر مُرتفع يصل لأكثر من “80” دينار للاسطوانة الواحدة.