كرموس: التعديل الدستوري الذي يصل بليبيا إلى انتخابات هو الأهم بالنسبة لمجلس الدولة

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر الوطني العام منذ عام 2012 عادل كرموس الموالي لتركيا إن مشروع تغيير الحكومة ليس من أولويات مجلس الدولة، وإن الجانب الأهم بالنسبة له هو التعديل الدستوري الذي يصل بليبيا إلى انتخابات وينهي المراحل الانتقالية.

كرموس وفي تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية أمس الخميس أضاف: “الحكومة الحالية تنتهي ولايتها بعد ثلاثة أشهر، وأن العملية الدستورية والانتخابية تحتاج إلى أكثر من ذلك، لذا جاء إجراء هذا التعديل الحكومي”.

ورأى أن التغيير سيكون سهلًا وسلسًا، خاصة أن الطرفين من مدينة واحدة، وأن المدينة لا تدعم أي صراع بين أبنائها.

وفي سياق متصل، كشف كرموس، في تصريح خاص لموقع “عربي21” القطري عن تفاصيل لقاء وفد مجلس الدولة بلجنة مجلس النواب.

وقال: “توصلنا إلى تعديلات حول الاتفاق الدستوري وكان شرطنا الأساسي أن يتم التصويت على الإعلان الدستوري أولا ومن ثم الانتقال للتصويت على الحكومة”.

وأضاف: “كنا نرغب في أن يكون كل قرار في جلسة واحدة، لكن زملاءنا بمجلس النواب قالوا بأن الوقت لا يسمح وأنهم غير قادرين على جمع عدد كاف من الأعضاء وتم الأخذ برأينا”.

وتابع كرموس: “عقب التصويت على الإعلان الدستوري، أحلنا تزكيات مجلس الدولة للنواب”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية