“مكافحة الأمراض” يُبرم اتفاقية تعاون مع “الليبية لتقنية المعلومات”

وقّع المركز الوطني لمكافحة الأمراض -اليوم الخميس- على اتفاقية تعاون مع المنظمة الليبية لتقنية المعلومات، التي تمحورت على تنفيذ البرامج المشتركة في مجال الوعي التقني.

مثّل “الوطني لمكافحة الأمراض” في مراسم التوقيع الدكتور حيدر مفتاح السائح مدير عام المركز، وعن جانب المنظمة الليبية لتقنية المعلومات، رئيسها “أمين صالح”.

يُشار إلى أن الاتفاقية شملت أيضاً آليات استعانة كل طرف بالآخر في مجال تبادل المعرفة والخبرة والآراء والمشورة، “والاستعانة بالخدمات التقنية لكل طرف بالآخر، متى ما توفرت الإمكانية وطرق التعاون المختلفة”- وفقاً لما أورده مكتب الإعلام والتوثيق التابع للمركز الوطني لمكافحة الأمراض.

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