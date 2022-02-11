مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة ينظم ندوة بعنوان حماية الأسرة من الإنترنت

نظم مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة في مقره بمدينة بني وليد ندوة بعنوان: “حماية الأسرة من الإنترنت” بمناسبة اليوم العالمي للإنترنت الآمن.

وتطرقت الندوة التي شارك فيها جمع من الأساتذة والمختصين والقانونيين إلى عدة محاور، شملت مزايا الإنترنت ومساوءه والآثار الإيجابية والسلبية المترتبة على استخدامه، والاستخدام الأمثل والآمن للإنترنت، والاستراتيجيات المتاحة لحماية الأسرة من آثاره السلبية.

كما تناولت الندوة القضايا الأخلاقية والقانونية ذات العلاقة بالإنترنت، ومحاسبة المجرمين للحد من الهجمات والاختراقات الإلكترونية.

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