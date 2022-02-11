المرعاش: الدبيبة وعائلته يبحثون عن البقاء في ليبيا وضمان عدم الملاحقات القضائية

قال المحلل السياسي كامل المرعاش إن حكومة عبد الحميد الدبيبة تعيش ساعاتها الأخيرة، مشيرًا إلى أن المفاوضات على تسليم السلطة بدأت منذ أمس الخميس.

المرعاش وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” أوضح أن الدبيبة وعائلته يبحثون عن البقاء في ليبيا وضمان عدم الملاحقات القضائية في قضايا فساد من قبل حكومة فتحي باشاغا، مشيرًا إلى أن عائلة الدبيبة جندت كل أعيان مصراتة لانتزاع وعد بعدم الملاحقة القضائية وحماية أموال العائلة في الداخل والخارج.

وحول إمكانية ملاحقة الدبيبة قضائيًا، قال عنها المرعاش إنها ستبقى عقبة صعبة أمام رئيس الحكومة فتحي باشاغا وأيضًا أمام النائب العام؛ لأن كليهما ينتمي لنفس المدينة وقبائل مصراتة، لافتًا إلى أن هذه الملاحقات لن ترى النور خلال ولاية حكومة باشاغا لكن ملفات الفساد تبقى ماثلة ولا تسقط بالتقادم، خصوصًا أن حجمها هائل جدًا.

ووفق المرعاش، فإن صفحة حكومة عبد الحميد الدبيبة قد طويت، فيما رئيسها يبحث عن مخرج له ولعائلته، من أي ملاحقة قضائية، مؤكدًا أنه مطلب سيكون اختبارًا صعبًا لرئيس الحكومة الجديد الذي صرح بأن من أولويات حكومته محاربة الفساد وعدم التستر على الفاسدين.

وحول إمكانية حدوث اشتباكات مسلحة بين العناصر المؤيدة أو الرافضة للدبيبة، قال المرعاش إنه لن تحدث أي مواجهات عسكرية، لأن المليشيات الموالية لرئيس حكومة الاستقرار الجديدة باتت تسيطر على مفاصل العاصمة طرابلس.