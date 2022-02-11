الأمين العام للأمم المتحدة: على جميع الأطراف الحفاظ على استقرار ليبيا

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، الجمعة، «كل الأطراف إلى الحفاظ على الاستقرار في ليبيا كأولوية مطلقة»، وذلك بعدما صوت مجلس النواب أمس على تعيين فتحي باشاغا رئيسا جديدا للحكومة، بينما يتمسك رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، بمنصبه حتى إجراء الانتخابات.

وذكّر غوتيريس «كل المؤسسات بالهدف الأساسي المتمثل في تنظيم انتخابات وطنية، في أسرع وقت ممكن، لضمان احترام الإرادة السياسية لـ2.8 مليون مواطن ليبي مسجلين في القوائم الانتخابية»، في بيان اقتصر على «الإحاطة علما»، وفق وكالة «فرانس برس».