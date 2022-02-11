اكتشف 10 معلومات عن المفكر الليبي الراحل الدكتور رجب أبودبوس

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

11 February, 2022

1) ‎المفكر العالمي والفيلسوف الأستاذ الدكتور رجب مفتاح منصور جبريل بودبوس، مولود في محلة خبيريش المنارة بنغازي عام 1941،

2 ) حفظ القرآن الكريم كاملا بجامع الحداد الواقع ما بين سوق الجريد وسوق الظلام ببنغازي 1949-1953،

3 ) درس المرحلة الابتدائية بمدرسة النهضة “توريلي” عام 1953، والثانوية في مدرسة بنغازي الثانوية بنين “شهداء يناير” الواقعة بشارع جمال عبدالناصر بنغازي خلال أعوام 1956-1965.

4 ) التحق بالجامعة الليبية بكلية الآداب قسم الفلسفة وعلم الاجتماع خلال الفترة ما بين 1965-1968.

5) حاصل على ليسانس فلسفة الجامعة الليبية بنغازي 1969

6 ) نال درجة الماجستير من فرنسا جامعة أيكسنبروفانس عن رسالة بعنوان التخيل 1973

وعلى دبلوم دراسات معمقة من جامعة أيكسنبروفانس الفرنسية عن بحوث بعنوان أنطولوجيا الحرية1976

وعلى درجة الدكتوراه من فرنسا جامعة أيكسنبروفانس عن رسالة بعنوان الحرية 1977

7) يعتبر من أبرز وأشهر المفكرين والأكاديميين الليبيين ، كما أنه أبرز فلاسفة النظرية الجماهيرية وسلطة الشعب ، وقد شغل عددا من الوظائف من بينها :

رئيس قسم الفلسفة جامعة قاريونس 1977

أمين اللجنة الشعبية للبحث العلمي جامعة قاريونس 1984

أمين اللجنة الشعبية للشئون العلمية جامعة قاريونس 1985

أمين مركز العلوم الإنسانية 1986

أمين اللجنة الشعبية للإعلام و الثقافة 1987-1990

رئيسا و منسقا للمدرج الأخضر 1991

8) لديه عشرات المؤلفات من بينها :

– سلسلة مواقف من 1 إلى 14 بدأ بنشرها من عام1989 حتى عام 2005

– في المنفى (رواية)

-ثلاثي المثالية 1976

-محاضرات في النظرية العالمية الثالثة 1980

-في الحل الإشتراكي 1982

– نحو تفسير اجتماعي للتاريخ 1982

-أخلاق الاجتماع 1990

– محاولة في علم الثورة 1985

– الدين و العقل 1988

– الفوضوية 1989

-تفسير اقتصادي 1989

– الإسلام و مسألة الحكم 1993

– سلسلة فلسفة الفلسفة في ثلاث كتب ما الفلسفة،مباحث الفلسفة،مشكلات الفلسفة 1995

– تبسيط الفلسفة 1996

-محاضرات في الفلسفة المعاصرة 1996

-نقد العقل الاقتصادي في ثلاثة أجزاء جزء الأول 2000 الجزء الثاني 2001 الجزء الثالث 2003

– العولمة بين الأنصار و الخصوم 2001

– ماضي المستقبل صراع الهوية الوطنية 2001

– في الطريق الثالث 2001

كما له عدد من الترجمات من بينها :

– الآلهة الجهنمية تأليف جان كوكتو 2002

– في انتضار قودو تأليف صمويل بيكت 1971

– قيام و انهيار القوى العظمى تأليف بول كندي

– فكرة ما عن الجمهورية تأليف ج.شوفانمو 1993

-اللعبة الكبرى تأليف هنري لورانس 1993

– مدخل إلى الفلسفة تأليف جلبيرس 1994

– الرأسمالية و الاشتراكية تأليف البيرتيني

– بعد الشيوعية سقوط الرأسمالية تأليف رافي بترا 1998

– الولايات المتحدة قمة الانحطاط تأليف روجيه قارودي 1998

محاكة العولمية ج1 ج2 تأليف قولد سميث

– بعد الامبراطورية تأليف أيمانول تود 2004

– نهاية العمل مأزق الرأسمالية تأليف جير ريفيكين

– الجزء الأول 2005 والثاني 2006

9) في ديسمبر 2016 تم الإفراج عنه بعد ست أعوام قضاها في السجون بعد اعتقاله في أكتوبر 2011 بسبب ولائه للنظام السابق

10 ) أعلن عن وفاته يوم 11 فبراير 2022 إثر أزمة قلبية تاركا وراء حزنا عارما في الأوساط الفكرية والفلسفية والأكاديمية والثقافية الليبية والعربية