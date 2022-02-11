الوافي: يجب ربط عمل الحكومة الجديدة بالفترة الزمنية المحددة لإجراء الاستحقاق الانتخابي

ليبيا – استبعد المرشح لانتخابات الرئاسة الشريف الوافي وجود جوانب سلبية في خطوة تكليف البرلمان لفتحي باشاآغا بتشكيل الحكومة الجديدة، حال الاعتماد على حكومة تكنوقراط بعيدة عن شبهات الفساد.

الوافي وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” الروسية رأى أنه من الضروري الابتعاد عن الأسماء الجدلية، وأن يرتبط عمل الحكومة بالفترة الزمنية المحددة لإجراء الاستحقاق الانتخابي، مشيرًا إلى أن عدم تحديد مدة زمنية بتاريخ العملية الانتخابية، هو أحد الجوانب السلبية، حيث تركت مفتوحة وكأن القصد هو وضع مبرر للإشكاليات.

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