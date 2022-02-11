اجتماع في بلدية العواتة لمناقشة أبرز المستجدات والعراقيل

أقيم بمقر المجلس التسيري لبلدية العواتة اجتماع حضره رئيس وأعضاء المجلس التسييري لبلدية العواتة ومديري المكاتب والقطاعات الخدمية بالبلدية، حيث نوقش سير العمل بهذه المكاتب وعرضت الصعوبات والعراقيل التي تواجه العمل، وآلية معالجتها مع الوزارات المختصة، كما تطرق المجتمعون إلى متابعة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا مع مدير وحدة التطعيمات ومدير مركز الفلترة بالبلدية وضروة توعية وحث المواطنين القاطنين داخل البلدية على أخذ التطعيمات للوقاية من فيروس كورونا.

هذا وتم استعراض عدد من المشروعات التي يتم تنفيذها داخل البلدية والتي سيتم الاحتفال بافتتاحها خلال الأيام القادمة؛ منها مشروع مستشفى القروي ومركز غسيل الكلى.

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