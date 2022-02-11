غوتيريش يدعو جميع الأطراف في ليبيا لاتخاذ القرارات الحاسمة بطريقة شفافة وتوافقية

العنوان – نيويورك

أكد المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة بشأن ليبيا، اليوم الجمعة، أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يتابع عن كثب الوضع في ليبيا.

وأضاف المتحدث أن غوتيريش أُحيط علماً بالتصويت الذي جرى يوم الخميس في مجلس النواب بالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة لاعتماد التعديل الدستوري الذي يرسم مساراً لعملية مراجعة مشروع الدستور لعام 2017 وللعملية الانتخابية.

وذكر المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة أن غوتيريش أُحيط علماً كذلك بتصويت مجلس النواب لتعيين رئيس وزراء جديد.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة جميع الأطراف والمؤسسات في ليبيا إلى مواصلة ضمان أن يتم اتخاذ القرارات الحاسمة بطريقة شفافة وتوافقية.

وطلب غوتيريش جميع الأطراف إلى الاستمرار في المحافظة على الاستقرار في ليبيا كأولوية قصوى.

وذكّر الأمين العام للأمم المتحدة جميع المؤسسات بالهدف الأساسي المتمثل في إجراء الانتخابات الوطنية في أسرع وقت ممكن من أجل ضمان احترام الإرادة السياسية لـ 2.8 مليون مواطن ليبي سجلوا للتصويت.