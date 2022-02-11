“آثار طرابلس”: العثور على مقبرة تاريخية في الظهرة تعود لـ2000 عام

أفاد عقيد عادل الطوفة رئيس جهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار فرع طرابلس، بأن الشرطة السياحية تواجدت بالموقع الأثري المكتشف في قلب العاصمة، رفقة مديرية أمن طرابلس في شارع الإلكترونات بالظهرة، بعد ورود بلاغ من مواطن بشأن اكتشاف آثار خلال أعمال بناء وتشييد بالقرب من نادي الظهرة.

وأوضح “الطوفة” أن أعمال المسح الأثري مستمرة من قبل الفريق المكلف من مصلحة الآثار، كما تتواصل أعمال المسح والاستكشاف، وفقاً لما أورده مكتب شؤون الإعلام بإدارة العلاقات والتعاون بوزارة الداخلية.

ونفى رئيس فرع طرابلس الأخبار التي روجت لها بعض صفحات التواصل الاجتماعي، بوجود عملات معدنية أو ذهب، مؤكداً أنها آثار جنائزية، حيث أفادت “ربيعة عرفة” مديرة مراقبة آثار طرابلس، بأن أعمال الحفر والاستكشاف استمرت على مدار 3 أيام، وتبيّن أن الموقع به مقبرة أثرية عائلية تعود إلى القرن الثاني الميلادي أي نحو 2000 سنة.

و”تعود المقبرة لعائلة أو عائلات من الطبقة المتوسطة، وهذا يظهر من نوع الأثاث الجنائزي المتمثل في بقايا الزجاج والمرايا والصحون والجرار الفخارية، المُعدّة لحمل رفات الموتى”.

وأشارت مديرة آثار طرابلس إلى أن ما تم تداوله عن وجود أي عملات معدنية أو نقود أو ذهب، لا أساس له من الصحة، مؤكدةً ما نفاه رئيس الشرطة السياحية فرع طرابلس.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية