توقف الدراسة في زليتن حتى الـ19 من فبراير المقبل

أفادت لجنة الأزمات والطوارئ في بلدية زليتن أمس بإيقافها للدراسة بالمؤسسات التعليمية للتعليم الأساسي والمتوسط العامة والخاصة ومنارات تحفيظ القرآن الكريم لمدة أسبوع بدءًا من يوم غد، بحسب منشور عبر صفحة بلدية زليتن على فيسبوك، وذلك إثر انتشار فيروس كورونا بالمدينة.

.وجاء هذا القرار عقب اجتماع ضم رئيس اللجنة ورئيس اللجنة الصحية بالبلدية ومتابع ملف التعليم ومدير إدارة الخدمات الصحية بالبلدية ومدير مكتب التعليم بمراقبة التعليم زليتن، نوقشت خلاله إحصائيات إدارة الخدمات الصحية وانتشار الإصابات داخل المؤسسات التعليمية في أغلب مدارس البلدية، علما أنه سيتم استئناف الدراسة في الـ19 من فبراير المقبل.

وفي ذات الاتجاه حرصت اللجنة على الالتزام بالإجراءات والتشديد على ارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي؛ حفاظا على سلامة الطلبة والطالبات، وكذلك إلزام المعلمين والمعلمات عند العودة بإبراز بطاقة التطعيمات للدخول لهذه المؤسسات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا