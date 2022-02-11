الحويج يبحث تفعيل اتفاقية الحريات الأربعة في القاهرة – أخبار ليبيا 24 – إقتصاد

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بحث وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج مع وزير التجارة والصناعة بجمهورية مصر العربية نفين جامع يوم الخميس بالعاصمة المصرية القاهرة آلية تفعيل اتفاقية الحريات الأربعة المبرمة بين البلدين.

وناقش اللقاء سُبل دعم اللجان الفنية تعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد والاستثمار. ورفع مستوى التبادل التجاري وتسهيل حركة نقل البضائع. واتفق الجانبان على عقد اجتماعات مشتركة. تضم أصحاب الاعمال والمستثمرين. في إطار تفعيل منطقة التجارة الحرة العربية.

وفي سياق أخر عقد وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج اجتماعاً الأسبوع الماضي ضمّ وكلاء الوزارة للشؤون التجارية والمناطق الحرة. ورؤساء ومدراء الجهات التابعة وعدد من مدراء الإدارات بالوزارة. ورؤساء المجالس والمدراء العامون بشركات التأمين والمصارف التجارية. لبحث تفعيل وتطوير قطاعات الاستثمار والمشروعات الصغرى والمتوسطة وآلية تمويلها.

واستعرض الحويج خطة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة التابعة للوزارة. في تفعيل قطاع الاستثمار وتنفيذ الخارطة الاستثمارية المستهدفة بكافة المناطق.

كما طرح الحضور عدد من المشاكل والعراقيل التي تواجه قطاع الاستثمار وإيجاد أدوات تمويل. تسهم في تطوير قطاع المشروعات وسبل معالجتها بما يدعم حكومة الوحدة الوطنية. في تنفيذ خطة التنمية وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني.

وأشار الوزير أن تحقيق التنمية المكانية والتنوع الاقتصادي يتأتى بتفعيل قطاعات الاستثمار والمشروعات الصغرى والمتوسطة. بالشراكة مع القطاع الخاص المحلي والاجنبي وتوفير الدعم المالي عبر أدوات التمويل المصرفية وغير المصرفية وفق خارطة مشتركة بين المؤسسات ذات الاختصاص.