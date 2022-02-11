كرموس: التغيير الحكومي سيكون سلسًا

قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر الوطني العام منذ عام 2012 عادل كرموس إن مشروع تغيير الحكومة ليس من أولويات مجلس الدولة، وإن الجانب الأهم بالنسبة له هو التعديل الدستوري الذي يصل بليبيا إلى انتخابات وينهي المراحل الانتقالية.

وأضاف كرموس في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية رصدتها “الساعة 24”: “الحكومة الحالية تنتهي ولايتها بعد ثلاثة أشهر، وأن العملية الدستورية والانتخابية تحتاج إلى أكثر من ذلك، لذا جاء إجراء هذا التعديل الحكومي”.

ورأى أن التغيير الحكومي سيكون سهلًا وسلسًا، خاصة أن الطرفين من مدينة واحدة “مصراتة”، والمدينة لا تدعم أي صراع بين أبنائها.