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الرئيس الفرنسي: المجتمع الدولي يقدر الدور المصري لتسوية الأزمة الليبية

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

ثمّن الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون” الدور المصري لصون المؤسسات الوطنية الليبية، وتعزيز مسار التسوية السياسية للأزمة، واصفاً هذا الدور بأنه “محل تقدير من قبل المجتمع الدولي بأسره”.

وجاء ذلك خلال لقاء الرئيسي، اليوم الجمعة، في مدينة “بريست” الفرنسية على هامش قمة “محيط واحد”.

وبحث الطرفان في اللقاء التطورات المتعلقة بعدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصةً مستجدات الأوضاع في ليبيا.

جدير بالذكر أن مصر عبّرت ومن خلال بيان لخارجيتها يوم أمس الخميس، عن دعمها لقرارات النواب الأخيرة بتسمية فتحي باشاغا رئيساً جديداً للحكومة في ليبيا.

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صحيفة الساعة 24

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