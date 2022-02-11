المالية تطمئن العاملون في وزارة التعليم التقني بخصوص مرتباتهم

العنوان – طرابلس

طمأن رئيس الفريق الإعلامي بوزارة المالية عمر بسيسة العاملون في وزارة التعليم التقني المعاهد الفنية المتوسطة الجبل الأخضر درنة المرج الواحات الجفرة مرزق بنغازي بأن مرتباتهم تمت تسويتها أسوة بزملائهم العاملون بوزارة التعليم التقني في المناطق الأخرى .

وأضاف بسيسة أن الإدارات المختصة بوزارة المالية أنهت إجراءات تسوية مرتباتهم ضمن أذونات صرف مرتب شهر يناير.

وأكد رئيس الفريق الإعلامي أن عقب إنهاء إجراءات تسوية المرتبات ستتم إحالتها لمصرف ليبيا المركزي وفق الإجراءات القانونية المتبعة .