أختيار حكومة جديدة هو قرار سيادي ليبي – أخبار ليبيا 24 – ليبيا

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قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن قرار تكليف رئيس حكومة جديد في ليبيا جرى وفق الإجراءات القانونية وهو قرار سيادي ليبي.

واوضح دوجاريك خلال إحاطة إعلامية أجرها في نيويورك واطلعت عليها أخبارليبيا24 أن الحكومة الجديد من المفترض أن تعرض تشكيلتها الوزارية. على مجلس النواب خلال الأسبوع القادم.

وأكد أن الأمم المتحدة مستمرة في متابعة الأوضاع في ليبيا مؤكدا أن مجلس النواب إذا قام بختيار رئيس حكومة. فهذا يعني أنه رئيس حكومة مكلف بقرار من جهة سيادية وتم إتخاذه وفقا للإجراءات القانونية.

في حين أكد دوجاريك دعم الأمم المتحدة للعملية السياسية في ليبيا وأنها لابد أن تكون نابعة من القرار الليبي الليبي.

وشدد أن الأمم المتحدة ليست بصدد ولا تستطيع تسمية أي رئيس حكومة أو غيره لأي دولة.

وفي سياق متصل كان قد دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الجمعة، جميع الأطراف والمؤسسات الليبية إلى مواصلة ضمان أن يتم اتخاذ القرارات الحاسمة في ليبيا بطريقة شفافة وتوافقية.

جاء ذلك، في بيان للمتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، على خلفية التصويت. الذي جرى الخميس، في مجلس النواب بالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة لاعتماد التعديل الدستوري للعملية الانتخابية وتعيين رئيس وزراء جديد.

وأوضح أن الأمين العام أُحيط علماً بالتصويت الذي جرى الخميس، 10 فبراير في مجلس النواب بالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة لاعتماد التعديل الدستوري. الذي يرسم مساراً لعملية مراجعة مشروع الدستور لعام 2017 وللعملية الانتخابية، وبتصويت مجلس النواب لتعيين رئيس وزراء جديد.