رافع: الإرادة الوطنية الليبية انتصرت على الإدارة الدولية بعد منح الثقة لرئيس الحكومة الليبية الجديد

أوضح عضو مجلس النواب معاذ رافع، اليوم السبت، أن الإرادة الوطنية الليبية انتصرت على الإدارة الدولية، مجلس النواب ومجلس ا لدولة هما صاحب القرار لتغيير السلطة التنفيذية في بلاد.

رافع، وفي تصريحات خاصة بقناتنا، أشار إلى أن الإرادة المحلية لقد انتصرت على الإرادة الدولية ورغبات وطُموحات بعثة الأمم المتحدة لدعم في ليبيا، وبعد منح الثقة من قبل مجلس النواب لرئيس الحكومة الليبية الجديد من أولويات المجلسين إعادة النظر في المناصب السيادية وتوحيدها.

وأتم رافع، تصريحاته: “الأيام القادمة ستكون حُبلى بالمفاجآت”.