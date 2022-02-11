تشديد دولي على «الأولوية المطلقة» للحفاظ على الاستقرار في ليبيا

وسط ترقب دولي لما يجري في ليبيا، مع تصاعد المخاوف من اندلاع اشتباكات مسلحة، أعربت مصر على لسان وزارة خارجيتها، عن ثقتها في الحكومة الليبية الجديدة، وقدرتها على «تحقيق الأمن ووحدة البلاد وسيادتها»، بالإضافة إلى تهيئة المناخ لإجراء الانتخابات العامة. وجاء الموقف المصري في وقت دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الجمعة «كل الأطراف إلى الحفاظ على الاستقرار في ليبيا كأولوية مطلقة» بعدما بات في البلاد رئيسا وزراء متنافسان.

وذكر غوتيريش «كل المؤسسات بالهدف الأساسي المتمثل في تنظيم انتخابات وطنية في أسرع وقت ممكن لضمان احترام الإرادة السياسية لـ2.8 مليون مواطن ليبي مسجلين في القوائم الانتخابية»، في بيان اقتصر على «الإحاطة علماً» بتعيين رئيس وزراء جديد، متجنباً اتخاذ موقف حاسم من الاعتراف بفتحي باشاغا رئيساً جديداً للوزراء بدلاً من عبد الحميد الدبيبة.

وقال الناطق باسمه ستيفان دوجاريك في بيان إن الأمين العام «يتابع عن كثب» الوضع في ليبيا، مضيفاً أنه «أخذ علماً بالتصويت الذي أجراه مجلس النواب الخميس 10 فبراير (شباط) بالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة لاعتماد التعديل الدستوري، الذي يرسم الطريق لمراجعة المسودة الدستورية لعام 2017 وللعملية الانتخابية». كما «أخذ علماً بتصويت مجلس النواب على تعيين رئيس وزراء جديد». ودعا كل الأطراف والمؤسسات إلى «الاستمرار في ضمان اتخاذ مثل هذه القرارات الحاسمة بطريقة شفافة وتوافقية». وحض كل الأطراف أيضاً على «الاستمرار في الحفاظ على الاستقرار في ليبيا كأولوية قصوى».

وكان دوجاريك يرد على أسئلة الصحافيين في المقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك، إذ قال: «رأينا التقارير الصحافية حول (محاولة) الاغتيال (التي استهدفت الدبيبة أول من أمس في طرابلس) لكننا لم نتلق أي تأكيد. لذا سأترك الأمر عند هذا الحد في الوقت الحالي».

وسئل عن قيام مجلس النواب بتعيين وزير الداخلية السابق كرئيس للوزراء، فأشار إلى «وجود قدر كبير من الأخبار التي يتم الإبلاغ عنها من ليبيا»، مشدداً على دور المستشارة الخاصة ستيفاني ويليامز «الموجودة في الميدان، وهي تنخرط حالياً مع جميع المحاورين الرئيسيين للحصول على صورة أوضح لما تم الاتفاق عليه». وأوضح أنها وطاقمها على اتصال بعدد من المحاورين من أجل الحصول على بعض الإيضاح أيضاً بشأن ما تم تحديده في مجلس النواب. وقال: «رأينا تقارير عن تعيين رئيس وزراء آخر. هذا جزء من مشاورات ستيفاني ويليامز الجارية. موقفنا الذي أشرت إليه – كما أعتقد – من الواضح جداً أنه منذ (الخميس) لم يتغير. إنها في الميدان تحاول جمع المزيد من التفاصيل، وتحاول إبقاء العملية على المسار الصحيح، بصراحة». ورداً على سؤال يتعلق بما إذا كان موقف الأمم المتحدة لا يزال الاعتراف برئيس الوزراء المؤقت، عبد الحميد الدبيبة، قال دوجاريك: «الإجابة المختصرة هي نعم». وبشأن الطريقة التي تتعامل بها الأمم المتحدة إزاء هذا الأمر، أجاب دوجاريك: «بعناية فائقة وعلى نحو وثيق جداً. وهذا ما تفعله ستيفاني ويليامز، إنها في طرابلس وتجتمع بعدد من الأشخاص الرئيسيين في جهود لبحث ذلك». وشدد على أنه «في النهاية، سيتعين على القادة الليبيين أن يجتمعوا للاتفاق، أو إعادة الاتفاق، على مسار للمضي قدماً».

في غضون ذلك، تحدث شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» عن تحرك أرتال عسكرية من مدينة الزاوية باتجاه طرابلس، مما ينذر بوقوع اشتباكات في العاصمة الليبية، بينما نقل المركز الإعلامي «لشعبة مكافحة الإرهاب»، عن آمرها مختار الجحاوي، أنهم «سيظلون أوفياء للعهد الذي قطعوه على أنفسهم بحماية الوطن وأهله».

وأضاف الجحاوي: «لن نخل باحترامنا لأخلاقيات وظيفتنا كقوة شرعية تحترم اختصاصاتها ولا تنجر وراء التجاذبات السياسية، ونعتبر هذا ترسيخاً لمبادئ الدولة المدنية التي قدمنا في سبيلها التضحيات».

لكنه قال: «وفاء لتضحيات شهدائنا وجرحانا ودمعات أمهاتنا، نطمئن أهلنا بأننا لن نسمح أن تطأ أقدام (القائد العام لـ«الجيش الوطني» المشير خليفة) حفتر، أرض طرابلس».

بموازاة ذلك، وبلغة متحفظة، قالت وزارة الخارجية الأميركية حسب وسائل إعلام محلية، أمس، إنها «تراقب الوضع في ليبيا، وتدعو إلى التهدئة»، مشيرة إلى أنها داعمة لعملية سياسية التي يقودها الليبيون، وتلبي مطالب الشعب بإجراء انتخابات.

في السياق ذاته، قال المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تباحث مع نجلاء بودن رئيسة الوزراء التونسية، على هامش أعمال قمة «محيط واحد» في مدينة بريست الفرنسية أمس، وأكدا على تبادل الرؤى بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصةً تطورات الوضع في ليبيا. وأضاف المتحدث: «تم التوافق بشأن تكثيف التنسيق المشترك في هذا الإطار لدعم كافة الجهود الرامية لاستقرار ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها والحفاظ على مؤسساتها الوطنية».

وقالت وزارة الخارجية المصرية، في هذا الإطار، إن القاهرة تتابع عن كثب تطورات الأوضاع في ليبيا، و«إنها تؤمن بأن مسار تسوية الأزمة يظل بيد الشعب وحده دون تدخلات أو إملاءات خارجية».

وأضاف السفير أحمد حافظ، المتحدث باسم الخارجية، أن مصر مستمرة في تواصلها مع جميع الأطراف الليبية «بهدف تقريب وجهات النظر بينهم، وضمان حفظ أمن واستقرار البلاد، ودعم جهود المصالحة الوطنية الشاملة بين الأشقاء الليبيين، وتوحيد المؤسسات الليبية»، لافتاً إلى أنها تواصل أيضاً جهودها في إطار رئاستها المشتركة لمجموعة العمل الاقتصادية الليبية، وبما يحقق مصلحة الشعب الليبي في صون ثرواته ومقدراته.

وشدد حافظ على أن مصر «مستمرة كذلك في دعم جهود اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) الرامية إلى تنفيذ مخرجات (قمة باريس)، و(مسار برلين)، وقرارات مجلس الأمن بشأن خروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب و(المرتزقة) من ليبيا بدون استثناء وفي مدى زمني محدد».

وأعرب عن ثقة مصر في قدرة الحكومة الليبية الجديدة على تحقيق هذه الأهداف بما يحفظ وحدة ليبيا وسيادتها على أراضيها ويحقق أمنها، إلى جانب ضبط الأوضاع الداخلية، وتهيئة المناخ لإجراء الانتخابات، وتنفيذ كافة استحقاقات خارطة الطريق التي أقرها الأشقاء الليبيون. وانتهت مصر إلى دعوة المؤسسات والقوى الوطنية والمكونات الاجتماعية الليبية كافة إلى «إعلاء المصلحة العليا للبلاد، والاحتكام إلى صوت العقل والحفاظ على الاستقرار الداخلي، وعدم الانسياق وراء أي دعوات للجوء إلى العنف أو القوة لإفساد الجهود السياسية الحالية».

من جهتها، بررت مارينا سيريني، نائبة وزير الخارجية في الحكومة الإيطالية، ما يحدث في ليبيا بأن «تأجيل الانتخابات هناك فتح مرحلة سياسية معقدة تفتقر حالياً إلى منظور انتخابي واضح، وتواجه الحكومة المؤقتة ضغوطاً متزايدة».

وقالت في تصريحات وفقاً لوكالة «أكي» الإيطالية، مساء أول من أمس، إن «عدم اليقين بشأن طريقة التصويت، دفع مجلس النواب، إلى تكليف وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا بتشكيل حكومة جديدة».

وذهبت سيريني إلى أن بلادها «تواصل ضمان دعمها لعمل الأمم المتحدة والمستشارة الخاصة للأمين العام ستيفاني ويليامز، حتى لا نغفل عن الهدف الرئيسي المتمثل في إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة، لتجنب أن يؤدي التأجيل الطويل إلى تغذية المزيد من عدم اليقين».

وسبق للمتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، القول مساء أول من أمس، بأن الأمم المتحدة ما زالت تعترف بعبد الحميد الدبيبة رئيساً للحكومة، مشيرة إلى أن ويليامز تسعى للحصول على إيضاحات من الأطراف الليبية.