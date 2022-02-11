دبرز: يجب تأجيل النظر في تغيير الحكومة حتى الاستفاء على الدستور

قال عضو مجلس الدولة بلقاسم دبرز إن المجلس سيناقش في جلسة غد السبت تعديلات الإعلان الدستوري التي اعتمدها مجلس النواب.

وأضاف دبرز في تصريحات لقناة “فبراير” الموالية للمليشيات المسلحة: “أولويتنا هي المسار الدستوري الذي يقود بقية المسارات لحل الأزمة والوصول للانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية”، مضيفا: “حسب تعديلات الإعلان الدستوري المعتمد من البرلمان يجب تأجيل النظر في تغيير الحكومة إلى ثلاثة أشهر أخرى حتى تنتهي لجنة الـ24 من عملها وإجراء الاستفتاء على الدستور إذا تم التوافق داخل اللجنة واعتمد مجلس النواب ما توصلت إليه”.

وتابع: “هناك وجهات نظر متعددة بين أعضاء مجلس الدولة، وإن لم يحدث توافق في اتخاذ القرار بالموافقة على التعديلات وموضوع تغيير الحكومة سنذهب للتصويت للحسم في الأمر”.