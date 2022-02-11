الشاطر يرفض تسمية باشاغا رئيسًا للحكومة الجديدة ويلمح للاستقالة

العنوان – طرابلس

أعلن عضو المجلس الأعلى للدولة عبدالرحمن الشاطر رفضه لتسمية مجلس النواب فتحي باشاغا رئيسًا للوزراء.

وأضاف الشاطر في تغريدة له على “تويتر” :”ما لم يتم تصحيح الأمر من قبل المجلس الأعلى للدولة فسوف أنهي علاقتي بالمجلس كونه فقد القدرة على تحقيق التعبير الصادق عن الناخبين له”.

وأكد عضو المجلس الأعلى للدولة أن ما حدث في مجس النواب وتسمية رئيس حكومة مسخرة يرفضها العقل و المنطق.

وأشار إلى أن هذه الحكومة الجديدة موازية، لافتا إلى أنه لا يبدو أن الاستقرار مسألة مهمة ورئيسية لهم.

وختم الشاطر تغريداته :”الأيام الصعبة لا تأتي من عندها ولكن هناك من يصنعها بإصدار وصلف و عناد”.