المشري يبحث مع نورلاند تطورات المشهد السياسي الليبي

قال المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة، إن رئيس المجلس الأعلى للدولة “خالد المشري”، تلقى اليوم الجمعة، مكالمة هاتفية من السفير الأمريكي لدى ليبيا “ريتشارد نورلاند”.

وأشار المكتب إلى أن المكالمة الهاتفية تضمنت بحث الجانبين العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات السياسية وأهمية الدفع نحو المسار الدستوري للوصول إلى الانتخابات.

جدير بالذكر أن المجلس الأعلى للدولة قدّم يوم أمس لمجلس النواب تزكية 52 من أعضائه لتكليف فتحي باشاغا بتشكيل حكومة جديدة، تخلف حكومة الوحدة التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، فيما لم يصدر أي رد فعل رسمي أميركي حتى اللحظة سواء بدعم القرار الذي اتخذه “النواب” أو رفضه.

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