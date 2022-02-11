الدبيبة يلتقي لجنة حوار مرزق والتبو بشأن عودة النازحين – أخبار ليبيا 24 – الأخبار

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التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة الخميس مع لجنة الحوار المكونة من الأهالي بمدينة مرزق ومن مكون التبو، والذين نجحوا في التوصل في وقت سابق لإتفاق لعودة كافة المهجرين والنازحين للمدينة.

وبحسب المكتب الإعلامي للدبيبة ناقش الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء التفاهمات والخطوات التي توصلوا اليها باللجنة. لعودة النازحين من كلا الطرفين.

كما طلب الوفد تسخير الامكانيات اللازمة المالية والادارية لوضع بنود الاتفاق المتعلقة بالتعويضات. وتهيئة المدينة بشبكة المياه والصرف الصحي حيز النفاذ.

من جهته أعرب الدبيبة عن سعادته وامتنانه لما توصلت إليه لجنة الحوار، ووجه تعليماته بتشكيل لجنة فنية. لحصر وتقييم الأضرار بالمدينة بالتنسيق مع اللجنة ومع المجلس التسييري الذي سيشكل قريبًا.

وفي سياق منفصل اعتبر رئيس الحكومة المقال عبدالحميد الدبيبة، أن اختيار مجلس النواب حكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا. ”محاولة لدخول طرابلس بالقوة“، وكشف في الوقت ذاته أنه يبحث خريطة طريق لحل الأزمة السياسية في البلاد.

جاء ذلك بالتزامن مع تصريحات لباشاغا، تعهد فيها بفتح ”صفحة جديدة“.

وقال الدبيبة في مقابلة مع تلفزيون ”ليبيا الأحرار“ اليوم الجمعة، إن حكومته ”قد تعلن عن مبادرة خلال الأيام المقبلة. تتمحور حول وضع قانون للانتخابات البرلمانية وعرضه على مجلس النواب.

في حين أكد أنه مستعد للانسحاب من الترشح للرئاسة لإنجاح مبادرته.

وأشار إلى أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح طلب منه التراجع عن الترشح للانتخابات الرئاسية مقابل أن يستمر رئيسا للحكومة لفترة أطول .