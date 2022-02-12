بليحق: نتوقع أن تتسلّم رئاسة الحكومة الجديدة أعمالها في الأيام القادمة

أكد المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، اليوم السبت، أنه “لا يوجد خلاف بين مجلسي النواب والدولة فيما يتعلق بالتعديل الدستوري وآلية التصويت عليه، ولا يوجد اعتراض على خارطة الطريق ومساراتها الأربعة التي قدمت وأقرت في جلسة النواب أمس الخميس، وهو ما يعني أنه لا وجود لأي إشكالية في إقرار هذا التعديل”.

بليحق، وفي تصريحات صحيفة، أشار إلى أنه قبل جلسة إجراء التعديل الدستوري اجتمعت لجنة خارطة الطريق بمجلس النواب واللجنة المختصة من مجلس الدولة لساعات طويلة، واختتم الاجتماع بالاتفاق على الصيغة النهائية للتعديل الدستوري، مؤكداً أنه لا صحة لأي خلاف بين المجلسين حول الفقرة الخامسة من المادة 12 في التعديل الدستوري.

بليحق، أوضح أن فتحي باشاغا نال الثقة من مجلس النواب، مؤكداً أنه “تحصل على التزكيات المطلوبة من مجلس الدولة وأكثر، في حين لم يتحصل المرشح الآخر خالد البيباص على التزكيات المطلوبة ولم يجرِ تزويدنا بها، وبذلك جرى التصويت على فتحي باشاغا رئيسا جديدا للحكومة”.

وتابع: “مازال الوقت مبكرا لمعرفة مقرّ الحكومة الجديدة وموعد مباشرة أعمالها، والمجلس وضع مدة قانونية هي 15 يوما لرئيس الحكومة الجديد لتشكيل حكومته وفريقه الوزاري، ثم تنال الثقة، وتسليم حكومة عبد الحميد الدبيبة ليس خيارا فهي تعدّ منتهية الصلاحية بتاريخ 24 ديسمبر الماضي وفق المادة الثانية من قرار مجلس النواب منحها الثقة”.

وأضاف: “نبّه مجلس النواب حكومة الوحدة ورئيسها عبد الحميد الدبيبة في جلسة منح الثقة سابقا، إلى أن الهدف الرئيسي لها هو الانتخابات، وهو ما لم يحدث، والآن تعمل هذه الحكومة بشكل غير قانوني، ونتوقع أن تتسلّم رئاسة الحكومة الجديدة أعمالها في الأيام القادمة، وأعتقد أن رئيسها فتحي باشاغا لن تواجهه أي مشاكل لتسلم مهامه”.