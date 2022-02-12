المستشفي العسكري : هناك انخفاض ملحوظ في إصابات كورونا

قال المسئولون ب المستشفي العسكري إجدابيا: إن الوضع الوبائي في البلدية جيد، وهناك انخفاض كبير في حالات الدخول والحالات الحرجة المحتاجة للأكسجين، في المستشفى …

وفي بيان منشور اليوم على صفحة المستشفي ذكر فيه إنه تم تسجيل حالة دخول جديدة لإصابة بفيروس كورونا المستجد، مع التأكيد أنها بوضع جيد ..ز

كما ذكر مدير المستشفى الدكتور عبد العالي الزقزاق، ، إن الحالة المصابة تتلقى العلاج اللازم بالمستشفى وأن حالته الصحية مستقرة ..

وأشار الزقزاق، إلى أن الوضع الوبائي في أجدابيا جيد نوعًا ما في ظل انخفاض كبير جدًا في حالات الدخول والحالات الحرجة المحتاجة للأكسجين في المستشفى الميداني العسكري بالمدينة، مطالبًا المواطنين والمقيمين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية حفاظًا على سلامة الجميع .

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