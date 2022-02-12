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حكماء وأعيان من مصراتة يعلنون رفضهم تشكيل * حكومة موازية *

تم النشر منذُ 46 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أعلن قادة وحكماء وأعيان من مدينة مصراتة رفضهم قرار مجلس النواب «تشكيل حكومة موازية» لحكومة الوحدة الوطنية، كما طالبوا بتنفيذ خارطة الطريق المتوافق عليها في تونس، والتي تهدف في النهاية إلى الانتخابات التي ينتظرها الشعب الليبي من أجل اختيار من يحكمه بإرادته الحرة

وقالوا، في بيان الجمعة، «فوجئنا بقرار البرلمان الأخير الذي مدد لنفسه في مرحلة انتقالية جديدة من شأنها إطالة أمد الأزمة»، وتسميته «حكومة موازية» بالمخالفة للإعلان الدستوري وتعديلاته وكذلك الاتفاق السياسي

كما استنكروا «محاولة شق صف المدينة باستخدام بعض أبنائها لتنفيذ المشروع الذي يهدف إلى تمكين الانقلابيين من السيطرة على طرابلس»،

وأشار البيان إلى جاهزية كل القوى العسكرية في المدينة للدفاع عن الشرعية بمعية كل شرفاء الوطن .

 

مصراتة / الانتخابات الليبية 

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حكومة موازية مصراتة

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صحيفة الساعة 24

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