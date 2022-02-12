غوتيريش يدعو جميع الأطراف الليبية إلى التوافق

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش جميع الأطراف والمؤسسات في ليبيا للاستمرار في المحافظة على الاستقرار كأولوية عليا، وذكر جميع المؤسسات بالهدف الأساسي المتمثل في إجراء الانتخابات الوطنية في أسرع وقت ممكن؛ من أجل ضمان احترام الإرادة السياسية لـ2.8 مليون مواطن ليبي سجلوا للتصويت، ومواصلة اتخاذ مثل هذه القرارات الحاسمة بطريقة شفافة وتوافقية.

وقال بيان منسوب للأمين العام إنه يتابع عن كثب الوضع في ليبيا، وقد أحيط علما بالتصويت الذي جرى يوم أمس الخميس في مجلس النواب بالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة؛ لاعتماد التعديل الدستوري الذي يرسم مسارا لعملية مراجعة مشروع الدستور لعام 2017 وللعملية الانتخابية، كما أحيط علما بتصويت مجلس النواب لتعيين رئيس وزراء جديد.

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