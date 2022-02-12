الدبيبة يتمسك بالسلطة… وحكومة باشاغا {خلال أسبوعين}

توعد عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، الذي جدد تمسكه بالسلطة، بالرد إذا ما أراد خصومه «دخول البلاد في صراع عسكري دموي»، بينما أكد مجلس النواب أن فتحي باشاغا الذي نصبه المجلس رئيساً جديداً للحكومة، سيعلن تشكيلها خلال أسبوعين.

ووصف الدبيبة، في مقابلة تلفزيونية بساعة مبكرة من صباح أمس، عملية تنصيب رئيس جديد للحكومة بأنه «تعدٍ صريح» على اختصاص المجلس الرئاسي، وهو الوحيد من يحق له تغيير حكومة الوحدة الوطنية، وفقاً لخريطة طريق جنيف التي تنص على انتهاء ولاية الحكومة بانتهاء الانتخابات. وتابع: «الظروف لم تسمح بإجراء الانتخابات في موعدها، ومهمتنا هي توصيل هذا الشعب إلى الانتخابات».

وبعدما وصف باشاغا بأنه سياسي له الحق في أن يتحرك سياسياً ولا يمكن أن {نحجر تحركه}، أضاف الدبيبة: {لكن إذا أراد هو أو غيره دخول البلاد في (صراع) عسكري دموي، عندها سيكون هناك كلام آخر».

وفي تعليقه على ما حدث، غمز الدبيبة من قناة المشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني»، قائلاً: «هذه محاولة أخرى بجلباب آخر لدخول العاصمة ولا يمكن لسكانها أن يقبلوا ذلك وسيدافعون عن أنفسهم». وأضاف: «من يريد دخول طرابلس، فأهلها سيدافعون عن أنفسهم»، لافتاً إلى أن «هناك مجتمعاً دولياً وعقلاء في هذا البلد ووطنيين يمكن أن ندخل (معهم) في حوارات».

وقال الدبيبة إنه يبحث خريطة طريق لحل الأزمة السياسية محورها وضع قانون للانتخابات البرلمانية وعرضه على مجلس النواب، مشيراً إلى أن حكومته قد تعلن عن هذه الخريطة خلال الأيام المقبلة.

وبعدما أعلن استعداده للانسحاب من الترشح للرئاسة لإنجاح مبادرته، قال إن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح «طلب منه التراجع عن الترشح للانتخابات الرئاسية مقابل أن يستمر رئيساً للحكومة لفترة أطول».

وفي تعليقه على محاولة اغتياله، قال الدبيبة إنه تلقى تطمينات أمنية باعتقال المتورطين في إطلاق نار على سيارته بينما كان عائداً من مكتبه إلى منزله في طرابلس قبل يومين، لكنه لم يوجه أي اتهام لأي جهة، ونفى وجود تحذيرات أمنية مسبقة بهذا الشأن. وأضاف: «تم إطلاق النار من أعلى جسر، ليس كميناً، وأعتقد أن شخصاً أو اثنين مأجورين طلب منهما تنفيذ العملية والمغادرة بسرعة، إنها ليست عملية مخططاً لها، والتحقيق جارٍ من جميع الأجهزة الأمنية في الدولة».

وتطرق إلى علاقته بتركيا، وقال: {علاقتنا كانت أغلبها اقتصادية وعقودها فاقت 20 مليار دولار، ونحن نريد تطويرها}، مشيراً إلى أن علاقته مع مصر جيدة جداً وشركاتها تعمل في ليبيا و{نعمل على تطوير علاقاتنا إلى الأفضل}.

من جهتها، دعا بيان باسم «الهيئة الطرابلسية» إلى مظاهرات في مختلف المدن الليبية بما فيها العاصمة دعماً للدبيبة والمطالبة بإسقاط مجلسي النواب و«الدولة»، وإعلان الاعتصام العام تحت شعار «كلنا في الميدان لإسقاط البرلمان»، بينما نقلت وكالة «رويترز» عن شهود في طرابلس، أنه تم اتخاذ إجراءات أمنية جديدة حول مكتب الدبيبة، غير أنه لا توجد أي علامة في الوقت الحالي على مواجهة بين أنصار المعسكرين المتنافسين.

في غضون ذلك، أعلن مجلس النواب أن باشاغا سيشكل حكومته خلال أسبوعين، وأوضح الناطق باسم المجلس عبد الله بليحق، في بيان له مساء أول من أمس، أنه وبناء على تعليمات رئيسه عقيلة صالح ، سلم مدير مكتب شؤون الرئاسة لباشاغا قرار تكليفه بتشكيل حكومته في غضون 15 يوماً من تاريخه.

بدوره، تعهد باشاغا رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب، بالتعاون مع مجلسي النواب والدولة، وقال إن الحكومة لا يمكن أن تنجح دون التعاون والعمل المشترك مع السلطة التشريعية. وأضاف في كلمة مقتضبة لدى وصوله إلى مطار معيتيقة قادماً من مدينة طبرق على متن طائرة تقل أعضاء من مجلس النواب: «ثقتهم أمانة في عنقي. سوف أكون عند حسن الظن إن شاء الله». وتابع: «سوف نتعاون دائماً، لا مكان للكراهية أو للحقد، أو الانتقام، نفتح صفحة وطنية جديدة أساسها السلام والمحبة والمصالحة والمشاركة والعمل الجماعي».

وبعدما وجه الشكر لبعثة الأمم المتحدة على جهودها، وأعرب عن تطلعه للتعاون الإيجابي والعمل المشترك معها، شكر باشاغا حكومة الدبيبة، قائلاً إن الأخير تحمل مسؤولياته في فترة صعبة و{هذه هي الديمقراطية التي تضمن التداول السلمي على السلطة}، معرباً عن ثقته بأن الحكومة ستلتزم بهذه المبادئ الديمقراطية. بدوره، تجاهل محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي هذه التطورات، لكنه أشاد لدى حضوره أمس، باعتباره القائد الأعلى للجيش الليبي، حفل تخريج دفعة جديدة من منتسبي جهاز المخابرات الليبية، بما وصفه بالجهود الكبيرة التي بذلها العاملون بالجهاز في حماية أمن وسلامة الوطن، في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، واعتبارها من المؤسسات الأمنية المهمة التي حافظت على واجباتها وأهدافها في تحقيق أمن وسلامة ليبيا.