آثار طرابلس : العثور على مقبرة تاريخية بالظهرة تعود لـ2000 عام

أفاد عقيد عادل الطوفة رئيس جهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار بطرابلس ، بأن الشرطة السياحية تواجدت بالموقع الأثري المكتشف في قلب العاصمة، برفقة مديرية أمن طرابلس في شارع الإلكترونات بالظهرة،

وذلك بعد ورود بلاغ من مواطن بشأن اكتشاف آثار خلال أعمال بناء وتشييد بالقرب من نادي الظهرة …

وأوضح “الطوفة” أن أعمال المسح الأثري مستمرة من قبل الفريق المكلف من مصلحة الآثار، كما تتواصل أعمال المسح والاستكشاف، وفقاً لما أورده مكتب شؤون الإعلام بإدارة العلاقات والتعاون بوزارة الداخلية .

ونفى رئيس الشرطة السياحية بطرابلس الأخبار التي روجت لها بعض صفحات التواصل الاجتماعي، بوجود عملات معدنية أو ذهب، مؤكداً أنها آثار جنائزية،

حيث أفادت “ربيعة عرفة” مديرة مراقبة آثار طرابلس، بأن أعمال الحفر والاستكشاف استمرت على مدار 3 أيام، وتبيّن أن الموقع به مقبرة أثرية عائلية تعود إلى القرن الثاني الميلادي أي نحو 2000 سنة ..

وأضافت ان المقبرة تعود لعائلة أو عائلات من الطبقة المتوسطة، وهذا يظهر من نوع الأثاث الجنائزي المتمثل في بقايا الزجاج والمرايا والصحون والجرار الفخارية، المُعدّة لحمل رفات الموتى .

وأشارت مديرة آثار طرابلس إلى أن ما تم تداوله عن وجود أي عملات معدنية أو نقود أو ذهب، لا أساس له من الصحة،

ليبيا / مقبرة الظهرة / آثار طرابلس